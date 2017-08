Se billedserie Sådan så det borgerlige femkløver ud tirsdag 8. august. Nu har Nye Borgerlige ved Henrik Nielsen valgt at trække sig fra valgkampen - og kommunalvalget. Foto. Jørgen C. Jørgensen

Nye Borgerlige trækker sig

Faxe - 25. august 2017 kl. 12:00 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er som at skulle aflyse juleaften. Men jeg synes, det var det mest ærlige at gøre. For vores vælgere og for de andre partier og lister i valgforbundet.

Henrik Nielsen er en ærgerlig mand.

Han har som formand for Nye Borgerlige i Faxe og Stevns netop truffet beslutning om at partiet ikke stiller op til kommunalvalget til november. Meldingen blev givet til de politiske samarbejdspartnere torsdag.

- Vi er simpelthen ikke klar. Efterhånden som vi kom tættere på valgdagen, trak de potentielle kandidater sig, og så var der mig tilbage. Og godt nok kan jeg meget, men jeg har ikke timer nok i døgnet til også at sidde i byrådet - eller for den sags skyld til at føre valgkamp i en enmandshær, siger Henrik Nielsen.

Det er ellers kun godt to uger siden han sammen med spidskandidaterne fra Venstre, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance fortalte om det valgtekniske samarbejde, de fem havde valgt at indgå.

»For at ingen borgerlig stemme skal gå til spilde«, som Henrik Nielsen sagde den dag i Malene Snedgaards have.

- Derfor er min besked til dem, der ville have stemt på Nye Borgerlige til kommunalvalget også, at jeg vil opfordre dem til at stemme på et af de fire partier, vi indgik samarbejde med, siger Henrik Nielsen.

Nu vil han bruge kræfterne på først og fremmest at finde ud af, om partiet også trækker sig fra kommunalvalget i Stevns Kommune eller om der dér er kandidater nok til at stille en liste.

- Og så skal jeg bruge krudtet på at styrke vores organisation, hverve medlemmer og forberede os på et folketingsvalg, siger Henrik Nielsen.

- Politisk set mener jeg jo, der er en plads til os på den politiske scene mellem Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, men det bliver så ikke i Faxe Kommune, vi kommer til at gøre os gældende - i denne omgang.

Artiklen her bringes også i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge fredag 25. august.

