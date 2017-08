Se billedserie Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nybyggeri sætter Unibrew på den anden ende

Faxe - 23. august 2017 kl. 08:34 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden produktionsdirektør - supply chain director - Søren Lisbjerg kom til Royal Unibrew i 2009 er mængden af drikkevarer, der passerer ud af bryggeriet på Faxe Allé øget med 50 procent.

- Og ikke siden dengang har vi investeret så mange penge på så kort tid. Det er virkeligt nogle store ryk, vi tager nu, siger Lars Jensen.

Han er CFO - chief financial officer - økonomidirektør, i Royal Unibrew. Og han og folkene i Royal Unibrew kan noget, mange gerne vil lure dem af: de kan hæve indtjeningen i et marked, hvor omsætningen i mængde falder.

Royal Unibrew har i første halvår af 2017 solgt en lille smule mindre øl, sodavand og læskedrikke end i første halvår af 2016. Alligevel er indtjeningen steget.

- Det handler blandt andet om at vi vinder terræn i dagligvare-handlen. Vi kan mærke at ledigheden er lav, at rådighedsbeløbet i den almindelige familie vokser. Det betyder nemlig at vores produkter bliver valgt til fordel for discount-mærkerne, forklarer Lars Jensen.

At sommeren så har været »trist« for salget af øl og vand er der ikke så meget at gøre ved.

- Men vi har 18.000 liter stående klar på paller ude bagved, hvis du skulle blive tørstig, tilføjer Lars Jensen.

Og betegnelsen »bagved« skal i denne tid tages ganske bogstaveligt.

Varemodtagelsen ud mod Faxe Allé er flyttet midlertidigt om bag tappehallerne, for en ny og større varemodtagelse er ved at blive bygget. Første spadestik blev taget i begyndelsen af august, ibrugtagning forventes inden nytår.

- Vi har udvidet med tappelinjer, og hver gang er det gået ud over vores lagerplads. Nu har vi brug for en ny og større varemodtagelse, men indtil den står klar, foregår alting sådan lidt bagvendt. Det kræver stor fleksibilitet fra medarbejderne og fra leverandørerne, forklarer Søren Lisbjerg.

- Det er vel den klassiske, at det skal være skidt før det bliver godt. Meningen er jo, at vi med den nye varemodtagelse kan optimere nogle arbejdsgange og spare noget tid. Men de kommende måneder bliver det op ad bakke, erkender Søren Lisbjerg.

Det er lang tid siden Royal Unibrew var et familie-ejet bryggeri med pilsnerøl og appelsinsodavand. I dag er Royal Unibrew Danmarks næst-største bryggeri-koncern, og i en sommer, hvor solen har holdt øl-tørsten på et lavt niveau, så kan man glæde sig over at en moderne klassiker som Faxe Kondi bliver ved med at blive mere og mere populær.

- Vi er markedsledende på økologisk Royal, vores IPA er den bedst sælgende på det danske marked - og Faxe Kondi Booster og Faxe Kondi har vist rigtigt gode takter - uden at tage andele fra vores andre læskedrikke, forklarer Lars Jensen.

