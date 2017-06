27-årige Fie Saltofte Jørgensen er ny chef for Nybolig i Haslev. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Send til din ven. X Artiklen: Ny ung leder af Nybolig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny ung leder af Nybolig

Faxe - 03. juni 2017 kl. 13:27 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

27-årige Fie Saltofte Jørgensen er ny chef for Nybolig i Haslev, hvor hun er kommet siden hun blev født.

- Jeg sagde ja, fordi det lige præcis er den her butik, som jeg har så mange gode minder fra. Og jeg har altid gerne ville sidde i den her stol. At det så skulle blive allerede nu, det er super, super, fedt, siger Fie Saltofte Jørgensen, der bare tre dage gammel blev taget med på arbejde af moren Dorthe Jørgensen, der dengang var ansat hos indehaver Karin Solhøj.

- De var veninder og min reservebedstemor havde forretningen før Karin, så det har bare altid ligget i kortene, at jeg skulle være ejendomsmægler. Derfor valgte jeg at tage min erhvervspraktik i 7. klasse her hos Karin Solhøj, der tog mig med ud på fremvisninger og vurderinger og gav mig lov til at lave salgsopstillinger. Og så vidste jeg, at jeg også skulle leve af at sælge huse, fortæller Fie Saltofte Jørgensen, der i dag er 27 år gammel.

Og så har hun allerede været seks år i branchen med job i Rødby og Ringsted de seneste fire år.

- Normalt tager det mange flere år at blive ejendomsmægler, men efter handelsskolen læste jeg til finansøkonom to år på aftenskole, samtidig med at jeg passede min traineeplads på Møn, som var et fuldtidsjob. På den måde tog jeg hele uddannelsen på to år, ved at bruge de fleste af døgnets timer, fortæller det unge energibundt, der ikke er gift og har børn, men tilgengæld dyrker hun OCR-forhindringsløb og scorer hovedstødsmål i hjembyen Næstved på damefodboldholdet i serie 1, hvor hun er kant- og midtbanespiller.

- Mit job kræver mange timer, men tilgengæld er der dage hvor jeg kan tage fri. Jeg elsker de varierende arbejdstider og friheden, som gør, at hvis jeg en fredag eftermiddag ikke har nogen aftaler, så kan jeg køre ud og hente mine nevøer og lege med dem, siger hun og tilføjer:

- Der er aldrig en ensformig 8 til 16 dag, og kundekontrakten er det, der driver mig. Jobbet handler om den tillid og respekt, du opbygger ved at kunne tale med kunderne om deres private livserfaringer. Vi bliver gift, får børn og køber hus. Og nogle gange bliver vi skilt, mister vores job eller en ægtefælle. Alle de livssituationer møder du som ejendomsmægler, og så er opgaven ofte at hjælpe folk videre til en anden bolig i din butik eller hos vores konkollegaer, som jeg kalder dem.

Omsætningen hos ejendomsmæglerne i hele Faxe Kommune er steget 28 procent. Og prisen på de gode boliger i Haslev er steget 10-12 procent de seneste to år.

- Men priserne er stadig lavere end i Køge og Ringsted. Det finder københavnerne ud af, og så kommer Haslev på kortet, hvor der er en by med bedre og bedre togforbindelse. Haslev er en børneby med mange attraktive boligområder og gode stisystemer, en ny skole, handels- og foreningsliv. Det giver os faktisk det problem, at vi har rigtig mange købere og for få huse til salg. Heldigvis er der gang i udstykningerne lige nu, og det er af målene, at vi skal have dem ind i vores butik, siger Fie Saltofte Jørgensen.