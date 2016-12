Ny redaktør på Faxe-redaktionen

37-årige Cecilie Vicy Hänsch vender så at sige tilbage til »gerningsstedet« 1. januar - nu med titel af områderedaktør for Faxe. I 2008-2009 var hun ansat på Sjællandskes Faxe-redaktion, da den havde til huse på Torvet i Haslev. Det var inden avisen Sjællandske blev en del af Sjællandske Medier, som den er i dag. Hun bliver nu en del af firkløveret på Faxe-redaktionen, som leverer artikler i DAGBLADET's Ringsted og Køge-udgaver samt i Sjællandskes Næstved-udgave.

Hun har en brobyggers tilgang til arbejdet som lokalredaktør og vil arbejde for at gøre sig selv og læserne klogere på hinanden. Med viden nedbryder vi barrierer, er et mantra for hende, for som hun siger: Det er svært at hade en, man kender. Derfor er døren også altid åben til hendes kontor, og hun byder gerne på en kop kaffe, hvis man kigger forbi.