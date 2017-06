Ny naturlegeplads bliver indviet i Dalby

- Vi kan ikke takke Faxe Kommune nok for deres støtte og bidrag i forbindelse med vores nye naturlegeplads. Målsætningen er at skabe et nyt samlingssted for familierne i Dalby og omegn samt ønsket om at området bruges af skoler, institutioner samt dagplejere, hvilket bidrager til, at Dalby og omegn bliver et endnu mere attraktivt område for et fortsat stigende indbyggertal, siger Dorthe Egede Borg, formand for Dalby og Omegns Borgerforening.