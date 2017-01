Bedstes Madklub startede som et kommunalt-støttet projekt, der forsøgte at komme ensomhed blandt ældre til livs, samtidig med, at blandt andet småtspisende ældre fik selskab til måltidet. I dag drives tilbuddet på frivillig basis med stor tilslutning til spisning om onsdagen. Håbet er, at det nye projekt Reservebedstes Klub kan skabe tættere bånd mellem unge og ældre borger i kommunen. Foto: Kathrine Harvey

Ny klub for bedster og børnefamilier

- Jeg ville selv have haft behov for hjælp i dagligdagen med børn i institution, men nu er jeg heldig, at bedsteforældrene bor i nærheden. Især vores netværksmedarbejdere fortæller om ældre mennesker her i kommunen, som ville have glæde af at have kontakt til yngre generationer. De er kun dem selv, og kontakten med andre mennesker er vigtig for os alle. Og jeg ved, at der findes børnefamilier i kommunen, som gerne vil have, at deres børn får en bedre kontakt til de ældre generationer og måske også kan bruge hjælp til at få hentet børnene en gang imellem, siger hun.