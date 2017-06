Ny går byfornyelsen i gang

Byggeriet starter ved biblioteket, og derefter er det planen, at renoveringen bevæger sig ned mod Sofiendalsvej frem til den 29. september, hvor den nye bymidte gerne skulle stå færdig. Ifølge byggechef i Faxe Kommune, John Birkegaard, er det dog ikke sikkert at samtlige detaljer er på plads til den tid.

- Det kan ske, at der er noget plantearbejde, som vi må udskyde, fordi det er et dårligt tidspunkt at plante på. Derudover kan der være inventar, som har lang leveringstid, for de ting, der kommer til at være i bymidten, er ikke hyldevarer. Det er specialdesignede ting, og hvis ikke de kan laveres hurtigt nok, må man jo leve med det, siger han.