Ny formand i Fair Spildevand

Af Nikolaj Rasch Skou Den nye landsdækkende forening Fair Spildevand med undertitlen »- for miljø og mennesker« har nu konstitueret bestyrelsen således, at Lene Maarth fra Leestrup (Faxe) er formand, Peter Kiær fra Terslev (Faxe) er næstformand og Søren Klein fra Flakkebjerg (Slagelse) er kasserer.

- Borgere der har fået et påbud eller er tvunget til at lave spildevandsrensningen på et tvivlsomt eller forældet grundlag opfordres derfor melde sig ind i foreningen nu, siger Peter Kiær og tilføjer:

En stor del af arbejdet bliver på det juridiske og retslige plan og Fair Spildevand har nu mulighed for at hjælpe medlemmer i alle landets kommuner med at komme med høringssvar og indsigelser. Foreningen leder desuden efter en oplagt spildevandssag og opfordre borgere over hele landet at melde sig ind i foreningen og fremlægge deres konkrete sag til eventuel prøvelse ved domstolene.