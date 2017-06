Ny Netto åbner på Postvej i sensommeren

- Jeg har været i Faxe Ladeplads ad flere om omgange, og det er en rigtig fin by. Byen har sin egen enklave, og en god brugs, og jeg mener, vi kan være et godt alternativ, som kan skabe en god synergi for kunderne i byen sammen med brugsen. Det er en forstærkning af tilbuddet til kunderne om at kunne handle lokalt, siger han.

Han oplyser, at Netto i øjeblikket er i gang med at ansætte de nye medarbejdere i den nye butik. Hvis man er interesseret i at komme i betragtning til en stilling i den nye Netto i Faxe Ladeplads, så er det nemmest at udfylde et ansøgningsskema på nettto.dk, oplyser han.