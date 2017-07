Hvis alt forløber efter planen, så vil gadelyset vende tilbage om natten, når sagen er behandlet på byrådsmødet i august. Foto: Jørgen Skjoldan

Nu vender lyset tilbage om natten

Faxe - 01. juli 2017 kl. 08:30 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Kommune har genforhandlet kontrakten om vejbelysning med Seas-Nve, og har i den forbindelse opnået en besparelse på 1,4 millioner kroner i den nye kontrakt.

De knap halvanden million kroner skal hurtigt få ben at gå på, for man har allerede besluttet, at de skal bruges til at tænde gadelyset i byerne igen om natten.

- Jeg har aldrig været glad for, at vi besluttede at slukke lyset om natten, og jeg er rigtig glad for, at vi nu kan give borgerne en større tryghed ved at færdes ude, når det er mørkt, siger Ivan Lilleng (K), formand for teknik- og miljøudvalget i Faxe Kommune.

Ud over gadelysets tilbagenvenden efter mørkets frembrud, skal en del af pengene også bruges på den løbende proces, der allerede er sat i gang over alt i kommunen, men at erstatte de gamle lyskilder med LED-pærer.