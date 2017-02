Nu skal borgmesteren portrætteres - igen

René Tuekær var den første borgmester i Faxe Kommune. Han blev - med traditionen fra Fakse Kommune i ryggen - portrætteret i sommeren 2009. I 2013 valgte det daværende byråd at borgmestere skulle fotograferes; ikke males. Den beslutning er nu ændret, så også fremtidige borgmestre i Faxe Kommune bliver foreviget på lærred. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Faxe - 10. februar 2017 kl. 18:36 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2009 blev der malet et portræt af Faxes borgmester René Tuekær.

I 2013 besluttede byrådet - uden Borgerlistens og Arne Skovby (V)s stemmer - at fremtidige borgmestre i Faxe Kommune skulle portrætteres med et fotografi.

Torsdag aften besluttede et enigt Faxe Byråd så, at borgmestre i Faxe Kommune skal portrætteres med et maleri - og i øvrigt skal malerierne fremover hænge i den ny-indrettede byrådssal på det tidligere seminarium på Søndergade i Haslev.

- Det er vigtigt, at man bærer historien med sig, og de tre tidligere kommuners historie skal heller ikke glemmes. Derfor skal de gamle fotografier og malerier ikke køres i arkiv men i stedet hænges et tilgængeligt sted, sagde Dorthe Nybjerg (V).

- Jeg synes, det er naturligt, at borgmestre bliver malet, og det er da dejligt, at vi stort set er enige om forslaget - og det behøver jo ikke være Kluge, der står for udførelsen, tilføjede René Tuekær (L).

Her henviste han til portrættet af Næstveds tidligere borgmester Henning Jensen, der efter 25 år som borgmester blev portrætteret af kunstner Thomas Kluge. Et portræt, der er flot - men også ganske dyrt. Hans eget portræt fra 2009, malet af Annie Nielsen, kostede 35.000 kroner.