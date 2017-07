Send til din ven. X Artiklen: Nu skal borgerne kloakere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal borgerne kloakere

Faxe - 19. juli 2017 kl. 18:15 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være en voldsom post på budgettet, hvis man har fået at vide, at man skal forbedre rensningen af sit spildevand. Regningen kan nemlig løbe op i nærheden af 80.000 kroner for en husstand, og det kan selvsagt være en svær kamel at sluge. Men de borgere, der er blevet pålagt spildevandsrensning i Faxe Kommune, kan godt begynde at træne synke-musklerne.

I marts har de 269 borgere nemlig modtaget første rykker fra kommunen, og i starten af juni sendte kommunen anden rykker ud til 164 husstande. Tirsdag udløb fristen for at komme med bemærkninger til, hvorfor man ikke har planlagt kloakering, og næste skridt kan være en politianmeldelse.

- Det er administrationen, der vurderer om sagerne skal meldes til politiet, og når de kommer tilbage fra ferie i august eller september, så danner de sig et overblik over, hvem der er i gang med at imødekomme reglerne, siger formand for kommunens teknik- og miljøudvalg Ivan Lilleng (K) og understreger, at hvis man til den tid ikke har gjort antrit til at overholde reglerne, så er det ved at være alvor.

Borgere, der har anden rykker liggende på køkkenbordet men endnu ikke er kommet helt i mål, skal dog ifølge Ivan Lilleng ikke frygte, at politiet lige pludselig banker på døren. Kommunen vil nemlig gå langt for, at dem, der vil kloakere deres ejendom, får ro til at gøre det.

- Der kan være alle mulige forhold, der gør, at man endnu ikke har fået bragt orden i sagerne. Man kan have været lagt ned af arbejde eller have svært ved at finde en kloakmester, der havde tid, og hvis folk er i gang med at få det ordnet, så finder vi naturligvis en løsning. Vi arbejder ud fra princippet »I måden mild, i sagen stærk«. Der skal kloakeres, men vi farer med lempe, for vi er ikke interesseret i at skabe konflikt, siger han.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge onsdag 19. juli og i Sjællandske Næstved torsdag 20 juli.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink