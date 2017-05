Borgere, der er visiteret til madservice i Faxe Kommune, har fremover mulighed for selv at vælge leverandør. Foto: Bjørn Armbjørn

Nu kan de få flæskesteg - hver eneste dag

Faxe - 10. maj 2017 kl. 14:14 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere i Faxe Kommune, der er visiteret til madservice i eget hjem, får nu et fritvalgsbevis, der giver dem mulighed for selv at lave aftale med et andet madleveringsfirma.

Den nye valgmulighed er opstået, fordi Det Danske Madhus, der har kontrakt på madservice i hele kommunen, nu har opkøbt madservicedelen hos den leverandør, der tidligere har budt ind på madkontrakten med Faxe Kommune. Faxe Kommune skal ifølge Serviceloven skabe grundlag for, at borgere, der er visiteret til madservice, frit kan vælge mellem to eller flere leverandører. Da Det Danske Madhus i dag er den eneste større leverandør af madservice i Danmark, har det ikke været muligt for at indgå aftale med andre leverandører.

Eneste løsning er derfor at tilbyde et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visiteret til madservice, adgang til, at de selv kan indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed madservice. Det betyder, at den visiteree borger kan bestille flæskesteg fra sit favoritrestaurant hver dag, hvis det er dét, hun har lyst til - det eneste kriterium er, at den selvvalgte madleverandør kan leve op til samme pris som en hovedret leveret af Det Danske Madhus koster: 48,50 kroner eksklusiv moms.

- Selv om det ikke er tilfredsstillende, at der i øjeblikket kun er én større leverandør af mad til visiterede borgere her i landet, men det bløder vi lidt op på med fritvalgsbeviset. Og så synes vi desuden, at vores visiterede borgere er godt tjent med selv at kunne vælge en leverandør, hvis de gerne vil det, siger Mogens Stilhoff (SF), formand for social- og sundhedsudvalget, til sn.dk

Fritvalgsbeviset er trådt i kraft, og som visiteret borgere eller pårørende til en visiteret borger kan man kontakte visitationen i kommunen for at aftale yderligere, hvis man ønsker selv at vælge sin leverandør af mad fremover.