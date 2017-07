Nu bygges Prismet

- Det er et rigtigt spændende projekt; Det er jo ikke bare at grave en kloak. Der er især sat mange penge af til sikkerheden omkring byggeriet, og de kommende dage vil der blive sat yderligere rækværk op og lavet flugtveje. Vi arbejder jo på en stejl skrænt, hvor vi pt. er ved at etablere to plateauer, et i fire meters og et i ni meters højde fra kanten af bruddet, som vi så arbejder på med maskinerne, siger projektleder Kristian Petersen fra Troels Jørgensen a/s i Kettinge på Lolland, som står for jord- og betonarbejdet på Prismet.