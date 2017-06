Jesper Jørgensen har været skovfoged ved Bregentved i over 30 år. Han har om nogen styr på, hvilke træer, der egner sig til hvilke opgaver. Alligevel er det ikke hverdagskost at levere ege-gulv til Noma. Arkivfoto: Kristian Buchmann

Nomagæster får lokal eg under fødderne

Egetræ er kendetegnet ved at være utrolig slidstærkt. Men det tager så altså også tre gange så lang tid for et egetræ at blive klar til fældning i forhold til et grantræ.