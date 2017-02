- Vi er meget glade for den foreløbige sejr, og vi håber ikke, at vi bliver naboer til de store tanke, siger Herdis Brodka, der sammen med sin mand Jan står i deres egen have meget tæt på det sted - foran skoven i baggrunden - hvor siloerne blev miljøgodkendt af Faxe Kommune.Foto: Nikolaj Rasch Skou

Naboer vinder fire slamklager

VVM-screeningerne er ugyldige til fire af Solrød Biogas's tankanlæg på Bregentved Gods efter at naboer har klaget over de fire såkaldte sites på adresserne Høsten Teglværksvej 10, Ullerødvej 23, Tollerødvej 6 og Ulstrup Bygade 12.

Natur- og Miljøklagenævnet (NMK) har 30. januar 2017 ophævet og hjemvist de fire tilladelser til fornyet behandling i Faxe Kommune, med den begrundelse, at Faxe Kommunes VVM-screening udover oplagringen, også »burde have omfattet udspredningen« af bioslammet.

- Det forventer jeg. Jeg samtidig forundret over, at NMK ikke har taget stilling til det centrale, nemlig at man ikke har vurderet de 12 sites samlet, hvilket utvivlsomt ville have medført VVM-pligt, siger Lars Folmann fra Ulstrup, der skriftlig har forlangt, at Faxe Kommune straks påbyder slamtankene på Tollerødvej 6 tømt og rengjort.