Sanne og Jens Christian Pedersen og Elisabeth Østergaard bor på Jørslevvej 1 og 3. De kommer til at bo henholdsvis 280 og omkring 600 meter fra den kommende vindmølle på Permatopia. Vindmøllen vil få værdien på deres huse til at falde markant, mener de. Foto: Kathrine Harvey

Naboer til ny vindmølle: Vores huse mister værdi

Karise Permatopia fik 18. august tilladelse fra Faxe Kommune til at rejse en 46 meter høj vindmølle, som skal levere strøm til den nye bydel. Tilladelsen kan først udnyttes efter at klagefristen er forløbet uden indsigelser, og klagefristen på fire uger udløber den 11. september.

Onsdag holdt Energinet, der står for hele det danske elnet, informationsmøde i havestuen på den gamle gård på Permatopia. Her kunne man høre nærmere om, hvad man som »nabo« til møllen kan gøre, hvis man mener, at møllen kommer til at få betydning, for eksempel for værdien af ens hus.