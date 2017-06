Mylle elsker Haslev, og fansene elsker ham!

Den faste entertainer på Haslev Festdage, Jørgen de Mylius, var på plads i teltet for at underholde med de gamle udødelige melodi grandprix klassikere og nyere numre i pladevenderens store repertoire. Der blev allerede om eftermiddagen skrålet med i vilden sky. Og han havde travlt med at skrive autografer til de mange fans.

- Det er hyggeligt at være her i Haslev, folk lader til at være glade for det. Det er derfor jeg bliver ved med at komme her. De er gode til at feste, også på det her tidspunkt, det jo kan være svært at starte en fest op om eftermiddagen, sagde Jørgen de Mylius, før festen gik amok senere på dagen.