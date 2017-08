Motorvejsmøde hos Unibrew på mandag

- Infrastruktur er vigtigt for at have nærhed til kunder og leverandører, men også i rekruttering af medarbejdere. Royal Unibrew har en udfordring med at tiltrække medarbejdere, der bor længere væk end eksempelvis Næstved, siger Lars Jensen, der er formand for Komiteen for den Sjællandske Tværforbindelse, som arbejder for motorvejen Rønnede-Næstved-Slagelse-Kalundborg.