Se billedserie Hjarne Larsen fra Frederikssund udstillede sin flotte Scania 76 fra 1965.

Motorbrøl, krom og stor fest på gården

Faxe - 20. juni 2017 kl. 10:32 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe: Faxetrækket havde i weekenden besøg af nærmest endeløse rækker af storrygende traktorer, der kæmpede med at sende den tonstunge slæde ud for enden af den 100 meter lange traktortrækbane.

- Det gået over alt forventning. Vi har haft et sted mellem 2000 og 2500 gæster, udstillere, hjælpere og traktorfører inde på pladsen, siger Gitte Pedersen fra Skovgård.

Hun var også vært for 300 spisende mennesker ved halfesten lørdag aften, hvor der blev serveret okse- og svinekød med råstegte kartofler, salater og masser af øl.

- Folk har bare bygget sig, så det er helt sikkert, at vi gentager succesen næste år, forhåbentlig med endnu flere lastbiler, siger Gitte Pedersen og tilføjer, at der kun er kommet en enkelt klage over de tudende horn på pladsen.

- Og på et tidspunkt begyndte nogle gæster at parkere ude på Egedevej. Det fik vi hurtigt fortalt i højttalerne, at vi ikke accepterer. Alle vores naboer var inviteret med, og vi har haft fuld opbakning fra alle vores traktorvenner, ellers kunne det ikke have ladet sig gøre, siger hun.

Den anden halvdel af begivenhederne ude på pladsen stod Preben Henriksen for, der havde inviteret lige omkring 80 lastbiler og andre køretøjer med, herunder den lokale MAN-forhandler, der udstillede hele sortimentet af trækkere.

Der var også karrusel og elastikgynger for børnene. Og iblandt de mere specielle køretøjer var der de trehjulede knallerter med lad fra Ape Club Stevns, der allesammen er helt unikke og hjemmegjorte i deres opbygning.

Fx Thomas Rasmussens 100 kilo tunge mikroautocamper på laddet, der kører som uindregistreret gods. Den har både komfur, emhætte, solceller, lænestol og computerbord. Og så kan den 190 meter høje mand oveni købet sove i den.

- Der er noget med, at Ape-fabrikken i Bologna fylder 70 år snart. Det gør jeg også næste år, så jeg har en plan om at køre derned, siger formanden for Ape Club Stevns, John »Sjas Thompson, der kører i sin Ape hver dag.

- Jeg har ikke andet. Det er ikke en hobby, det er en livsstil, siger han.