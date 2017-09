Se billedserie Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Mogens sikrer læ til stafetten

Faxe - 07. september 2017 kl. 11:18 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var noget af en ilddåb for Stafet for Livet i Haslev da der var premiere i 2015. Vandet stod ned i stænger, så tambourkorpsets fløjter spruttede og banen var mere mudder end græs da det aktive døgn var overstået.

- Og så var der 1100 deltagere første år. Sidste år var vi 1678, vi håber på samme deltager-antal i år, siger Niels Houmann.

Han er tidligere formand for Stafet for Livet i Haslev og var onsdag eftermiddag på pladsen for at give en hånd med opstilling.

Men Jørgen Larsen og Mogens Christiansen har helt styr på det, så Niels Houmann bliver sendt hjem.

Jørgen Larsens opgave inden stafetten er dels at trække strøm, dels at sørge for lys i alle de »officielle« telte.

- Og nej, heller ikke i år må du sætte elkedler, kaffemaskiner eller radiatorer til, det kan det ikke holde til, formaner Jørgen Larsen.

- Og kaffen kan du jo købe lige herovre i teltet.

Netop teltene sikrer, at der - regn eller ej - bliver tørre pletter at færdes på i de 24 timer fra lørdag klokken 11 til søndag klokken 11, hvor Stafet for Livet er i gang.

- Det begyndte med at jeg lige skulle stille et enkelt telt op det første år, og nu kan du selv se, at det har grebet om sig, fortæller Mogens Christiansen.

Stafet for Livet er et arrangement, som samler penge ind til Kræftens Bekæmpelse.

Man kan vælge at donere et fast beløb eller man kan støtte et hold eller en enkelt deltager med et beløb pr. omgang, vedkommende tilbagelægger på rundstrækningen.

I 2016 blev der ved Stafet for Livet i Haslev samlet godt 650.000 kroner ind til Kræftens Bekæmpelse.

