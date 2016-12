Mistænkt pistolrøver fængslet

Anklagen lød på, at den 35-årige sammen med to andre den 14. december skulle have begået væbnet røveri i Kiwi i Faxe Ladeplads, og den sigtede er også mistænkt for at stå bag røveriet i Netto i Faxe den 22. december, hvor to personer truede personalet med en pistol eller revolver og fik udleveret et sted mellem 20.000 og 30.000 kroner fra butikkens bankboks.