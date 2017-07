Se billedserie Michael Mørkøv stiller til start i årets Tour de Haslev. Foto: Hans Jørgen Johansen

Michael Mørkøv til start i Tour de Haslev

Faxe - 06. juli 2017

Når eliterytterne fredag sætter i gang til årets Tour de Haslev bliver det med en vaskeægte verdensstjerne i feltet. Micheal Mørkøv kører nemlig med i løbet, hvor også hans to brødre stiller op.

Det er Søren Dahl fra Fri BikeShop i Haslev, der har fået aftalen i stand, nu hvor Michael Mørkøv ikke skal køre Tour de France.

- Jeg fik ham lokket til at køre med, nu hvor Jesper og Jacob (Mørkøv red.) også deltager for deres hold. Jeg fik hans nummer af Brian Holm og ringede til ham, og jeg synes, det er meget friskt, at han tager udfordringen op, siger Søren Dahl.

Michael Mørkøv fik kort før starten på årets Tour de France at vide, at han ikke var udtaget til holdet på det schweiziske mandskab Katusha-Alpecin, hvilket var et hårdt slag for danskeren, der ellers er en af de vigtigste hjælperyttere for den norske sprinter Alexander Kristoff. Nu kan han dog køre en hyggetur med brødrene, men Søren Dahl regner ikke med, at publikum får set Michael Mørkøvs fulde potentiale i Tour de Haslev.

- Hvis han er udtaget til Vueltaen, må han nok ikke køre for fuld hammer, og det ville også være tåbeligt. Han er i tourform, så han kunne jo sætte alle fuldstændig på plads, og jeg håber da, vi får set lidt af det, han kan, siger Søren Dahl.

Michael Mørkøv kører med om pengepræmierne på lige fod med løbets øvrige ryttere, så skulle han alligevel beslutte sig for at vise lidt af sin tourform, så kan det godt ske, at de øvrige ryttere må kigge langt efter førstepræmien.