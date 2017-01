Anders Peter Guldhammer mener ikke, bestyrelsen for Business Faxe tager kritikken fra medarbejderne alvorligt, når direktøren stadig er ansat.

Send til din ven. X Artiklen: Medlem: Bestyrelsen tager ikke kritikken alvorligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medlem: Bestyrelsen tager ikke kritikken alvorligt

Faxe - 17. januar 2017 kl. 21:28 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anders Peter Guldhammer forstår ikke, hvorfor bestyrelsen for Business Faxe har ladet det dårlige arbejdsmiljø fortsætte i så lang tid.

- Jeg gik til to bestyrelsesmedlemmer allerede i efteråret 2015 og fortalte om mine - meget negative - erfaringer med direktøren for Business Faxe. Det eneste jeg fik ud af det var et decideret møgfald fra direktøren, der ikke mente, jeg havde ret til at gå til bestyrelsen, fortæller Anders Peter Guldhammer.

- Alligevel kan vi se i dag, at bestyrelsen ikke tager kritikken fra medarbejderne alvorligt. Jeg synes det er et udtryk for at bestyrelsen ikke er deres ansvar bevidst, siger Anders Peter Guldhammer.

Tomme løfter

Han er tidligere leder af forvaltningsuddannelsen på Handelsskolen Sjælland Syd og i dag selvstændigt erhvervsdrivende med konsulentvirksomheden Difoa, der i halvandet år havde til huse i Vækstfabrikken i Rønnede; side om side med Business Faxe.

- Jeg har oplevet direktøren for Business Faxe skælde sine medarbejdere ud i offentligt påhør, jeg har set ham love en masse, han aldrig har opfyldt. Han er eminent til at imponere dem, der ikke kender ham, men i mine øjne evner han ikke noget af det, han er ansat til. Som jeg ser det, så er det alene de dygtige medarbejderes fortjeneste, at der overhovedet er sket noget i Business Faxe, konstaterer Anders Peter Guldhammer.