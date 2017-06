Se billedserie Anders Thorlund-Rejnholdt var imponeret over, hvor ambitiøse borgene fra Karise har været i deres projektforslag.Foto: Morten Overgaard

Masser af engagement i Karise

Faxe - 03. juni 2017 kl. 13:51 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er krummer i folk fra Karise.

Efter et meget sparsommeligt fremmøde til dialogmødet i Faxe, var der ikke store forventninger til dialogmødet i Karise, men der var alligevel mødt en del borgere op, dels for at høre om det netop færdiggjorte allé-projekt, og dels for at blive opdateret på fremtidige projekter for byen.

Pia Jensen fra Karise Dialogforum startede med at fortælle om arbejdet med at plante træer langs Karl Af Rises Vej, som nu er blevet til en allé.

- Vi plantede 36 træer på to timer. Der var et fantastisk samarbejde, og man fik et kendskab til folk, som man ikke har mødt før, sagde Pia Jensen.

Ifølge tovholder for dialog-projektet, Anders Thorlund-Rejnholdt, var allé-projektet simpelt, men det krævede alligevel en del arbejde fra kommunens side. Der er nemlig krav om, hvor tæt på vejen, træerne må stå, afhængig af hastighedsbegrænsningen, og da fartgrænsen gik fra 50 til 80 kilometer i timen på Karl Af Rises Vej, blev man nødt til at finde på en løsning, hvis træerne skulle stå på en lige linje.

- Vi forhandlede med politiet om at rykke 50 kilometer-zonen helt op til Dalbyvej, så træerne på alléen kunne stå i en lige række, og det er et udtryk for, at kommunen virkelig arbejder for, at projekterne kan lykkes, sagde han.

