Martins have drukner i kommunens blade

Faxe - 27. juni 2017 kl. 16:33 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Kommunes træer ødelægger Martin Sandstrøms have. Han ville egentlig stille sig tilfreds med et lille stykke af kommunens græs i forlængelse af sin egen grund, men det kan han ikke få

- Otte måneder om året får græsset så lidt sol, at plænen bliver fuldstændig smattet af fugt, og så er der bladene. Jeg fjerner omkring 45 big bags med halvanden kubikmeter blade i hver om året, og det tager altså rigtig lang tid at samle så mange blade og køre dem væk, fortæller Martin Sandstrøm.

Det er dog hverken træerne eller buskene i Martin Sandstrøms egen have, der er årsag til problemet. Han er nemlig nabo til den allé, der fører fra Søndergade ned til seminariet, og de træer, der står i alléens højre side, rager ind over hans grund.

- Jeg har målt det med et målebånd, og et enkelt sted rager grenene otte meter ind over skellet fortæller Martin Sandstrøm, der flyttede ind for små fem år siden.

Siden han flyttede ind sammen med sin kone og deres to børn, har han sået nyt græs fire gange, fordi plænen bliver ved med at gå ud. Jorden er blevet sendt til analyse for at finde præcis de græssorter, der kan gro under de ugunstige forhold.

Legehuset er familien blevet nødt til at fjerne, fordi der blev ved med at falde grene ned fra alléens træer, men på trods af at haven ikke er et mekka for solelskende børn, er Martin Sandstrøm ikke ude på, at få de høje træer fældet.

- Træerne langs alléen er egentlig meget charmerende, men jeg vil også gerne have et udeliv med min familie. Jeg er jo dybest set ligeglad med, hvilken løsning der kommer, jeg vil bare gerne have et stykke græs, hvor vi kan sætte et badebassin op i solen og sidde og grille om aftenen, siger Martin Sandstrøm.

Faxe Kommune har dog ifølge Martin Sandstrøm ikke vist sig så samarbejdsvillig, og sagen ender nu i hegnssynet.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge tirsdag 27. juni og i Sjællandske Næstved onsdag 28. juni.

