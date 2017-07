Se billedserie Djævlen ligger i detaljen, og dem er der masser af i Merete Nielsens have. Hendes mand Flemming har for eksempel lavet dunhammerne af jern, som pryder et af de mange bede. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Man kan gå på eventyr i Meretes have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Man kan gå på eventyr i Meretes have

Faxe - 12. juli 2017 kl. 13:50 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At træde ind i haven på Egedevej 43A i Faxe, er som at træde ind i et eventyr.

Små stier leder rundt mellem de veltrimmede græsplæner, der er adskilt af træer, bede og buske, så det faktisk virker mere som om, det er 10 forskellige haver, end en enkelt.

I kanten af bedene hersker der et millimeterdemokrati, som ville sende folk med mild OCD en tur i himlen, og intet er overladt til tilfældighederne. Men selvom der er en fremtrædende grad af perfektion i de små, afgrænsede afdelinger af haven, fremstår den som alt andet end poleret.

Små egern i sten og paddehatte udført i træ mellem de mange blomster skiller den ene have fra den anden, som er prydet af dunhammere i jern, der står i bedet ved siden af en imponerende hvælving af kobberrør omkranset af slyngplanter.

- Detaljerne er vigtige. Man skal blive overrasket, når man går rundt i haven og lægger mærke til alle de små ting, fortæller Merete Nielsen, der er både hjernen og hænderne bag den eventyrlige have.

Hvor andre måske tænker i, at de skal have den helt rigtige eller sjældne plante, der er det mere følelsen, der er vigtig for Merete Nielsen.

- Man skal kunne mærke stemningen. Jeg vil gerne have små rum og hyggekroge overalt i haven, fortæller hun, og viser det nybyggede skur bagerst i haven, hvor hun ynder at indtage sin morgenkaffe sammen mis sin mand Flemming. Herfra kan man se meget af haven, og på væggen hænger en oversigt over fuglearter, så man kan følge med i, hvilke fugle, der besøger haven.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge tirsdag 11. juli og i Sjællandske Næstved onsdag 12. juli.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/e-avis?utm_source=faxe&utm_medium=SN&utm_campaign=loginside