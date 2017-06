Heldigvis skete der ingen personskade, men kun materiel skade ved ulykken. Foto: Jonas Kristinsson

Lyskurv på vej i ulykkeskrydset

Faxe - 12. juni 2017 kl. 14:57 Af Kathrine Harvey og Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Krydset Rådhusvej/Præstøvej i Faxe er bedre kendt som »Ulykkeskrydset«, og lørdag levede det igen op til sit lidt kedeligt klingende navn, da en 43-årig kvinde fra Glostrup overså sin vigepligt og kørte en i en anden bil, ført af en 49-årig kvinde fra Faxe.

Der er lysregulering på vej i det farlige kryds, men indtil videre er der ikke sket noget i sagen.

Ivan Lilleng (K), formand for teknik- og miljøudvalget i Faxe Kommune, forklarer, at der er konkrete årsager til, at lyskrydset ikke er etableret endnu,

- Der skal eksproprieres jord i forbindelse med cykelstien, da det ikke er kommunens jord, der bygges på. Ekspropriationsforretningen finder sted mandag 7. august. Der er flere ting, der spiller ind på projektet. Vi skal for eksempel også tage højde for, at cykelstien vil påvirke ind- og udkørsel fra hallen. Cykelstien skal tænkes ind i det kryds, og man kan så håbe, at cykelstien også vil være med til at bilisterne passer på i krydset. Heldigvis kom ingen til skade ved ulykken i weekenden. Det er vigtigt for mig at slå fast, at lyskrydset kommer lige så hurtigt, det kan lade sig gøre, og det er også derfor, at vi på onsdag til byrådsmødet vil bede om at beslutningskompetencen og ekspropriationen bliver afholdt i teknik- og miljøudvalget. Vi kan godt klare den opgave i udvalget, og på den måde vil sagen også hurtigere kunne blive behandlet, siger han.

Ulykkerne i krydset bliver ved med at forekomme, men selv efter hele beslutningsprocessen er overstået, kan der ifølge centerchef i center for egendomme, Jørgen Veisig, godt gå noget tid, før lysreguleringen gør en ende på de mange ulykker.

- Vi vil selvfølgelig gå i gang, så snart vi kan, for vi er godt klar over, at det er vigtigt for folk, men det er for tidligt at give et bud på, hvor lang tid det kommer til at tage at få etableret lyskrydset. Det er alt sammen afhængigt af materiel-leverancer, og hvilken entreprenør, der skal lave det, og så skal vi også se på, hvordan den øvrige trafik kommer til at spille sammen med et lyskryds, siger han.

Weekendens ulykke bringer det samlede antal uheld i krydset op på 28.

Artiklen her bringes også i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge mandag den 12. juni og i Sjællandske Næstved tirsdag den 13. juni.

