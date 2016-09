Lossede butiksdetektiv i de unævnelige

Anklagebænken stod tom, da en 36-årig kvinde mandag skulle møde i retten for at have sparket en butiksdetektiv i skridtet og for at have misbrugt et benzinkort, som hun ifølge anklagen havde stjålet fra Faxe Kommune.

Var ansat i kommunen

Kvinden, der har været ansat i Faxe Kommune, er desuden tiltalt for at have stjålet et OK benzinkort, som hun i en periode på et halvt år brugte 36 gange til at købe benzin og bilvaske for næsten 9100 kroner i alt.