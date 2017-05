Lokalpolitiker: Det er en håbløs og uduelig skolepulje

Kritikken har haglet ned over statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) »Pulje til elevløft«, der skal hjælpe en række skoler med at løfte karakterniveauet over de næste tre år.

Men selvom Faxe Kommune i fredags ansøgte om, at Sofiendal kan få del i millionerne, er formanden for uddannelsesudvalget, Jonas Kristinsson (V), ikke imponeret over udspillet fra Løkke.

- Puljen er håbløs og uduelig, og den skyder langt forbi målet i forhold til, hvordan man gør en forskel. Ministeriet går ud og fortæller kommunerne, at de skal bruge penge på at løfte en bestemt skole, men det er ikke sikkert, at man får pengene igen. Det er et forsøg på at detailstyre, hvordan vi gør i kommunerne, og jeg synes ærlig talt, at man skulle have skrottet puljen og i stedet prøve på at tænke lidt anderledes, siger han.