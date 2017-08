Det er her, Realdania måske vælger at støtte et nyt samlingssted i Karise. Foto: Permatipia

Loen har gode muligheder

Økosamfundet Karise Permatopia søger 3,15 millioner kroner til at bevare, istandsætte og ombygge den smukke gamle lade »Loen« og skabe et unikt samlingspunkt for Permatopia og lokalsamfundet.

Fonden Realdania står bag støtten til underværkerne, og her afgør et dommerpanel, og antal klik på nettet, hvem der vil modtage penge. Onsdag formiddag lå Loen nummer fire iblandt de mest populære projekter med 1.600 klik, kun overgået et velfærdshus for hjemløse i Vanløse, der koster 25,6 millioner kroner, en begejstringssal i den nordjyske by Skørping for 8,8 millioner kroner og et kreativt værksted i Randers til 8,1 millioner kroner.