Livsfarlig trend er kommet tættere på

En ny hærværks-trend breder sig over hele landet, hvor gerningsmændene fjerner hjulboltene, men lader hjulene sidde. Den seneste tid har trenden ramt et stort antal bilister rundt omkring i landet og for nyligt har Jyllinge-området været specielt hårdt ramt. Tidligere på ugen resulterede løsnede hjulbolte i et trafikuheld i nærheden af Roskilde og inden for 10 dage, har Midt- og Vestsjællands Politi registreret ni tilfælde af den farlige leg.