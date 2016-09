Udviklingen af røgrenseren har udviklet sig til en økonomisk lussing for Niels Lindeburg, der ikke får en eneste krone udbetalt af den forventede LAG-støtte. Foto: Anders Ole Olsen

Lindeburg får intet LAG-tilskud

Faxe - 03. september 2016 kl. 09:58 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opfinderen Niels Lindeburg fra Karise har udviklet en røgrenser til brændeovne med LAG-tilskud, troede han.

13. april 2016 præsenterede han her i avisens spalter prototypen på sin brændeovnsrøgrenser, der fungerer ved hjælp af såkaldte termoelektriske generatorer (TEG'er), som genererer el fra skorstensvarmen til at drive en røggasrenser i toppen af skorstenen.

Projektet var støttet af LAG Sydsjælland, som havde bevilliget 180.000 kroner i støtte til den cirka 400.000 kroner dyre opfindelse.

Næsten halvdelen af pengene var altså tilsyneladende sikret, men da Niels Lindeburg anmodede om at få dem ubetalt, blev han meget overrasket.

I stedet for de 179.795,87 kroner, som han forventede at få, er udbetalingen fra Erhvervsstyrelsen nemlig endt med at være nul kroner.

Baggrunden er blandt andet, at Niels Lindeburg har udført noget af arbejdet selv i form af faktureret rådgivning og leverancer af komponenter fra Niels Lindeburgs egne firmaer.

Og det er i strid med et gældende armslængdeprincip.

»LAG-sekretariatet havde henover sommerferien ændret i reglerne med tilbagevirkende kraft og uden at orientere mig. Derfor blev hele min dokumentation afvist. Det på trods af at ingen havde fortalt mig om de skærpede krav«, skriver Niels Lindeburg i en e-mail til avisen.

Hertil svarer LAG Sydsjællands formand Ivan Tolborg:

»Det er helt urimelige beskyldninger. LAG Sydsjælland har på ingen måde godkendt nogle af de overtrædelser af tilsagnsbetingelserne, som er sket. Det er alene Niels Lindeburgs ansvar at tilsagnsbetingelserne, som han har underskrevet at han ville overholde, er så groft tilsidesat, at Erhvervsstyrelsen har grebet til så drastisk en beslutning som i dette tilfælde. I de mange år jeg har været involveret i LAG ordningen, erindrer jeg ikke en tilsvarende sag«.

»Det er heller ikke rigtigt, når Niels Lindeburg hævder, at mange har lidt samme skæbne som ham. LAG ordningen giver økonomisk støtte til masser af projekter, og heldigvis er normen at disse projekter gennemføres på fornuftig vis og under overholdelse af de betingelser tilsagnet specificerer«, skriver Ivan Tolborg.

»Timer i Holdingselskabet TEG udført af mig honoreres ikke, det er rigtigt, men tidsforbruget i Peltpower ApS (også Niels Lindeburgs firma, red.) kan fremsendes med dokumentation og afregnes til kostpriser«, anfører Niels Lindeburg, der betragter sagen som »en grotesk historie«.

Han har derfor valgt at klage til erhvervs- og vækstministeriet, som der er mulighed for.