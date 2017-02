Lilleng: En Klar melding fra ministeren om spildevandsrensning

- Det har gjort mange borgere usikre på, hvad de skal gøre, hvis de har fået et påbud om forbedret spildevandsrensning. Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har meldt klart ud, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) følger op på, om kommunerne gennemfører den forudsatte spildevandsindsats, således at borgerne stilles lige i de fælles bestræbelser på at forbedre vandmiljøet, siger teknik- og miljøudvalgsformand Ivan Lilleng (K) og fremhæver, at SVANA i december 2016 skrev til Lolland Kommune, at ejendomme ikke kan fritages for krav om spildevandsrensning på baggrund af hvor meget ejendommen udleder, ligesom kommunen ikke skal dokumentere forureningsniveauet for den enkelte ejendom.