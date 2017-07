Se billedserie Lasse Teisner Poder glæder sig rigtig meget til sin nye tilværelse som forstander på Sydøstsjællands Idrætsefterskole. Foto: Morten Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: Lasse vil sætte sit aftryk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lasse vil sætte sit aftryk

Faxe - 02. juli 2017 kl. 08:25 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nogle store sko, der skal udfyldes, når Lasse Teisner Poder nu skal i gang med sit nye job som forstander på Sydøstsjællands Idrætsefterskole, men udfordringer er ikke noget, der generer den nye mand på posten - tværtimod.

Lasse Teisner Poder er 35 år gammel, men på trods af sin unge alder, har han allerede et imponerende CV. En kandidatgrad i idræt og statskundskab og en fortid indenfor Dansk Firmaidrætsforbund og gymnasiesektoren med vægt på både undervisning, projektledelse og procesoptimering, er bar nogle af de ting, han har nået, inden han trådte ind ad døren på efterskolen.

- Jeg er meget passioneret omkring at udvikle både organisationer men også unge mennesker, og det her er virkelig mit ønskejob, lyder det fra den nye forstander.

Sydøstsjællands Idrætsefterskole er ekstremt populær, og de sidste 25 år har det været Lissi Braae, der sammen med personalet har gjort skolen til det den er i dag. Lasse Teisner Poder glæder sig til at føre det gode arbejde videre, og hans ambition er, at skolen skal fortætte med at udvikle sig i takt med omverdenen.

- Det er klart, at elever og forældre skal mærke, at det er Lasse og ikke Lissi, der er forstander. Det er fantastisk at overtage en skole, der er bygget godt op, både hvad angår elever, bygninger og personale, der virkelig brænder for det, de laver, men jeg vil også gerne sætte mit aftryk på skolen, siger han.

Lasse bor til dagligt i Tune lidt uden for Roskilde sammen med sin kone og deres tre børn, men han vil ikke udelukke, at han engang i fremtiden vil skifte residensen ud med forstanderboligen på efterskolen. Indtil videre tæller han dog bare dage til eleverne starter, så han rigtig kan komme i gang med tjansen som forstander for enden af den smukke allé.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge og i Sjællandske Næstved lørdag den 1. juli.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: