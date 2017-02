Se billedserie Statsminister Lars Løkke Rasmussens fond har i år engageret 10 unge mænd fra Faxe-området i cykelløbet Danmarks Rundt.

Send til din ven. X Artiklen: Lars Løkkes drenge cykler i Faxe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lars Løkkes drenge cykler i Faxe

Faxe - 23. februar 2017 kl. 15:41 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når statsministerens cykelhold for unge mænd, der skal tilbage på sporet, ruller ud på sommerens tur Danmarks rundt, så er 10 af rytterne fra Faxe-holdet.

LøkkeFondens Challenge 2017 støttes nemlig i Faxe Kommune og Sydsjælland af Østen Begravelsesforretninger, Lions Haslev, Rotary Faxe, Fuglebjerg Kistefabrik, Enemærke & Petersen, Danstein og Nykredit, der alle har engageret sig i at hjælpe dem, der måske været ude i kriminalitet eller stofmisbrug og i dag har svært ved at bide sig fast i en uddannelse eller et job.

- Virksomheder vil gerne gøre en forskel ved at hjælpe drenge i vores lokalområde til at finde deres styrker og troen på, at de kan noget. For drengene er en vigtig fremtidig arbejdskraft til Sydsjællands erhvervsliv, siger bedemand Per Østen.

- Fonden blev stiftet i 2012, og statsministeren prioriterer arbejde med de unge meget højt. Derfor kører han også med på turen, hvis det overhoved kan lade sig gøre, fortæller Jeanette Duus fra LøkkeFonden.

Hun tilføjer, at sponsorer fortsat er velkomne til at melde sig. Ud over at betale for racercyklen og få sit firmanavn på den unge mands tøj, så er der nemlig en ekstra bonus:

- Det er, at man som sponsor både kan træne sammen med holdet op til turen Danmark rundt, og derudover må én person fra det sponsorerende firma køre med, når starten går i Odense, siger Jeanette Duus.