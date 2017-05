Til hverdag er laden på Enggården fyldt med maskiner, men de rykker ud til fordel for spejdernes lopper hvert andet år. Der plejer at være tryk på det meste af weekenden. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Laden er fyldt med spejdernes lopper

Det er der flere svar på, men ét af dem er, at forældregruppen hvert andet år smøger ærmerne op og stabler et kæmpestort loppemarked på benene.

For at skabe noget, der minder om overblik, er lopperne opdelt i kategorier. Cykler for sig, havemøbler for sig - bøger i en dedikeret afdeling og el og lamper for sig.