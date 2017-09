Kønsmuren skal ned, og den sexismefrie ligestilling op, hvis det står til partikollegaerne Christina Birkemose og Camilla Meyer. De er begge medlemmer af det socialdemokratiske kvindenetværk Helga. Foto: Kathrine Harvey

Send til din ven. X Artiklen: Kvindelige lokalpolitikere stifter pris som hylder mod Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvindelige lokalpolitikere stifter pris som hylder mod

Faxe - 13. september 2017 kl. 15:51 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiets landsdækkende kvindenetværk Helga uddeler for første gang en pris mod sexisme. Initiativtageren til prisen, Christina Birkemose (S) er selv kvindelig byrådskandidat i Faxe Kommune.

Christina Birkemose (S), ny kandidat til byrådet i Faxe Kommune, blev inviteret med til et møde i netværket, og det krævede overvindelse at tage med.

- Kvinder skal ikke ansættes på deres køn, men på deres talent, lige som mændene bliver det, og det er dét opgør, jeg gerne vil være med til at sikre sker, også i lokalpolitik, siger hun.

Sonja turde sige det højt Christina Birkemose fortæller, at hun til et af møderne i Helga-netværket, som hendes lokale partifælle Camilla Meyer i øvrigt er medstifter af, foreslog, at netværket skulle stifte en pris, en Helga Pris, som skulle uddeles til kvindelige lokalpolitikere inden for partiet, der tager kampen mod sexisme op.

- Det var omkring tidspunktet, hvor debatten om sexisme pludselig blev rigtig aktuel, da at 22-årige Sonja Marie Jensen, der er byrådspolitiker i Nyborg, stod offentligt frem og fortalte om, hvordan hun oplevede at blive sexistisk behandlet af nogle af sine mandlige byrådskollegaer. Hun stillede sig op og italesatte noget, mange ikke turde sige højt, og derfor var det ikke svært at beslutte, hvem der skulle have den første Helga Pris, siger hun.

Camilla Meyer har selv som byrådspolitiker mødt det, hun selv betegner som »morfar-humoren.«

- Sonja satte sig selv på spil, da hun gik offentligt ud og fortalte om sine oplevelser. Det fik mig, og mange andre, til at tænke over, hvad vi egentlig selv oplever i vores byrådsarbejde, og her har jeg da mødt den der »morfar-humor«, som vi alle kender, og som vi kvinder nok til at starte med bare griner lidt med på og fejer hen, men som vi, når vi får sat den i perspektiv, faktisk ikke vil finde os i, selv om den ofte ikke er ondt ment, siger Camilla Meyer.

Helga Prisen uddeles på Socialdemokratiets kongres i Aalborg lørdag16. september.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge onsdag 13. september og i Sjællandske Næstved torsdag 14. september.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink