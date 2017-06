Den nye bestyrelse erklærede fuld åbenhed, men det har der ikke været ifølge Tonny Nissen, der har valgt at trække sig. Foto: Morten Overgaard

Kritik af Business Faxe-formand

Faxe - 17. juni 2017 kl. 09:50 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To suppleanter i Business Faxes bestyrelse kan godt begynde at gøre sig klar til at trække i arbejdstøjet. Morten Haupt-Hansen og Tonny Nissen har nemlig begge valgt at stoppe i bestyrelsen.

Morten Haupt har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til, hvorfor han har trukket stikket, men den nu tidligere næstformand i Business Faxes bestyrelse, Tonny Nissen, er relativt klar i spyttet omkring sin udmeldelse.

- Jeg har et grundlæggende princip, der er evig gyldigt, og det er, at man er ærlig, og at aftaler bliver overholdt. Det er ikke sket i forbindelse med den nye bestyrelse, og derfor har jeg valgt at trække mig, siger Tonny Nissen.

Sandheden skal frem

Han sad sammen med den øvrige bestyrelse og fortalte, at der for fremtiden ville være fuld åbenhed omkring Business Faxe, da foreningen afholdt generalforsamling i maj måned. Men efterfølgende er det især udmeldingen omkring fyringen af direktør Henrik Beckwith, der er faldet Tonny Nissen for brystet.

- Jeg kan ikke leve med, at vi står frem og siger, at nu er vi ærlige, og at sandheden skal frem, og at formanden derefter går ud og siger noget usandt i pressen. Formanden melder uden vores samtykke ud, at vi har været tilfredse med direktørens arbejde, selvom det modsatte er tilfældet. Der er nogle helt særlige bevæggrunde for, at vi har afsat direktøren, og når vi som bestyrelse bliver enige om, at nu skal vi være ærlige, så bliver vi nødt til at melde sandheden ud, siger han.

Sten Corfix Jensen er fredag formiddag blevet konfronteret med kritikken fra Tonny Nissen, men han ønsker hverken at udtale sig om kritikken eller om fyringen af tidligere direktør Henrik Beckwith.

- Det har jeg ingen kommentarer til, lyder det fra bestyrelsesformanden.

