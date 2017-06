Se billedserie Jonas Kristinsson (V) vil gøre det første møde med skolen så godt som muligt.Foto:

Kommunens lærere skal være mestre i pædagogik

Faxe - 26. juni 2017 kl. 12:18 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Valget er efterhånden lige om hjørnet, og det betyder normalt, at politikere forsøger at distancere sig fra hinanden for at kapre vælgere fra de andre partier. Sådan er det dog ikke altid, og nu kommer Venstres Jonas Kristinsson og Socialdemokraternes Tanja Larsson med et udspil, der bryder med idéen om blokpolitik.

De to byrådskandidater har nemlig sat sig sammen for at diskutere fremtidens folkeskole, og det er der blevet et politisk forslag ud af.

Forslaget går ud på at give alle børnehaveklasselærere fra samtlige af kommunens skoler en masteruddannelse i pædagogik.

I Finland, som år after år topper alle lister, hvad angår uddannelse, er alle lærere masteruddannede, og de to politikere håber på, at bedre uddannelse af lærerne i Faxe Kommune vil give en bedre start på folkeskolen.

- Vi skylder vores børn at investere i det her, og vi mener, at overgangen fra institution til skole er det helt rigtige sted at starte. Det første møde med skolen skal være af høj kvalitet, så man lægger grundstenen til, at børnene bliver glade for at gå i skole, siger Jonas Kristinsson.

- Børnene kommer fra en institution, hvor der er rigtig stor frihed, til en skoledag, hvor der er rigtig meget struktur. Hvis der er nogle drenge med krudt bagi, der har svært ved at vende sig til det, så kan vi risikere at kede dem ihjel, så de bliver tidligt skoletrætte, og her er det rigtig vigtigt, at man har de pædagogiske værktøjer, der skal til for at håndtere børnene, tilføjer Tanja Larsson.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge og i Sjællandske Næstved lørdag 24. juni.

