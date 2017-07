Kommerciel rumfart i kalkbruddet

Firmaet går stille med dørene, men en officiel tilladelse bekræfter, at den kommercielle rumfart er rykket ind i Faxe Kalkbrud, hvor der fra 9. august foretages op til 10 affyringer af en raket, som skal bringe satellitter på op til 220 kilo i kredsløb omkring jorden. Det engelske firma Orbex står bag testene, der ledes af den danske direktør Kristian von Bengtson, som tidligere har arbejdet tæt sammen med Raket-Madsen, der i mange år har drømt om og knoklet for en dag at kunne sende et menneske ud i rummet.

- Der er på verdensplan cirka 30 raketprojekter i øjeblikket. De store gamle spillere har jo bemærket, at Elon Musk er lykkedes med fuldstændig at disrupte raketbranchen, fordi han kan sende satellitter op til en helt anden lav pris. Orbex er en europæisk virksomhed under opbygning. Og det er meget usædvanligt, fordi europæerne altid har været bagefter i rumkapløbet. Det er meget interessant, at vi nu ser i Faxe, i jeres nærområde, at man vil lave en raketmotor, der virker, siger Peter »Raket« Madsen.