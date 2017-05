Se billedserie Det nu nedrevne Hotel Gefion var en del af Faxe Ladeplads´s storhedstid som sommerferiemål for københavnerne. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Send til din ven. X Artiklen: Kom til nyt møde om Feriens By torsdag aften Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom til nyt møde om Feriens By torsdag aften

Faxe - 16. maj 2017 kl. 09:53 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 12 mennesker, som torsdag fravalgte et par timer ude i aftensolen til fordel for et spændende historisk møde i Hylleholt Skoles store sal 27. april 2017, gik bestemt ikke forgæves.

For her fremlagde Arbejdsgruppen Feriens By, i skikkelse af Naja og Bertel Moltved, deres vision om, at både borgere og turister i Faxe Ladeplads igennem den kommunale mobil app »Oplev Faxe«, fremover skal kunne tilgå historierne om fortidens attraktive badeby, når man går eller cykler i området.

Møde nummer to forgår samme sted torsdag den 18. maj klokken 19, hvor alle igen er velkomne.

Faxe Ladeplads var simpelthen stedet, hvor københavnerne tog hen. Og det i et så stort antal, at bysbarnet Asger Pedersen kunne på det første møde fortælle, at området var så efterspurgt, at der i 1950erne var mellem 20 og 22.000 mennesker i Faxe Ladeplads om sommeren.

- Da vi købte vores naboejendom, den gamle grevindevæver fra Rosendals væversted, kom jeg i besiddelse af en hel del breve - helt tilbage fra 1. Verdenskrig - fra københavnere der søgte lejlighed og ferieophold hernede. Det var stateligt skrevet med Hr, og De og Fru, og må vi bede om den samme lejlighed som sidste år. Der kunne bo tre familier i hendes hus på 120 kvadratmeter, men så blev der også muret to små kamre op over på laden, hvor der kunne bo nogen. Og der stod så et gasapparat, hvor man kunne lave noget mad, og der var et gammeldags lokum, som er der stadig. Der har altså boet i hvert fald fire familier henover sommerferien. Det var langt fra havet, men der har simpelthen været udsolgt i Faxe Ladeplads, fortalte Asger Pedersen, der som barn var næsten nabo til tidligere byrådsmedlem Arne Skovbæk, der også deltog i mødet torsdag aften, og han kunne bidrage med fortællinger om de store canadiske aftener i Dyrehaven, hvor Roholte Teaterforening spillede forestillinger, og der var ringridning og folkedans.

- Det foregik alt sammen uden strøm, men ved en enkelt lejlighed husker jeg, at der via et bilbatteri blev sat højttalere til Aksel Schiøtzs sangstemme, fortalte Asger Pedersen.

Naja Moltved har sammen med kommunens it-folk udviklet Oplev Faxe, som nu skal fyldes med spændende indhold. I den forbindelse vil hun og Bertel Moltved stå for indsamling af levende vidnesbyrd om fortidens ferier i Faxe Ladeplads, hvor ikke bare Gefion, men også den nuværende Faxehus Efterskole helt ude i vandkanten var opført som badehoteller, længe inden det store sommerhusboom i 1960erne.

Og på Sølyst optrådte tidens bedste musikere, blandt andre Josephine Baker, som Bertel Moltved havde stykket en fængende fortælling sammen om, som han præsenterede på mødet torsdag aften, ved at lade den lokale drenge »Otto« fortælle historien om, hvordan han og mange andre i 1928 trykkede næserne flade imod Sølysts vinduer, den aften hvor hun dansede kun iført sit bananskørt.

- Vi har også fundet historien om, hvordan Faxe Ladeplads helt frem til 1970erne holdt feriekulturen i hævd ved blandt andet at sende nogle piger ind til Strøget i København for at dele sandet herfra ud til københavnerne, fortalte Naja Moltved på det første møde.

Hun efterlyser illustrationsmateriale, som foto, plakater og musikprogrammer fra dengang, hvor Dirch Passer og andre kendte personer underholdt på fx Gefion.

- Vi kan også bruge foto af ishuse, det gamle badehotel Sølyst - meget gerne fra den tid hvor Josephine optrådte - og i det hele taget fra perioden 1920 til1950. Også gerne billeder fra sommerhuskvarteret Rosendalvænge og Skrænten, siger Naja Moltved, der kan kontaktes på e-mail naja@kulturonline.dk eller telefon 29 93 75 12, tirsdag, onsdag og torsdag mellem klokken 9 og 10.

Og 18. maj klokken 19 gentages mødet altså i Hylleholt Skoles sal i blok C.