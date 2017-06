Den 46-årige mand var meget ivrig for at komme tilbage til vandingshullet. Foto: Jens Wollesen

Kørte kvinde over: Manden ville tilbage på bodega

En 45-årig kvinde fra Haslev-området og hendes 46-årige partner fra Rønnede havde tirsdag været på bodega og var taget hjem til mandens bolig på Vordingborgvej for at hvile.

Manden ville dog tilbage til bodegaen og satte sig derfor ind i sin bil. Kvinden ville standse ham, men da han forsøgte at køre forbi hende, ramte han hende på højre ben. Hun væltede omkuld, og han forsøgte at køre forbi, men kom i stedet til at holde stille med det ene hjul på kvindens højre ben. Efter at være trillet væk fra benet, kørte han fra stedet. Kvinden blev kørt på sygehuset i Køge for at få undersøgt benet, mens politiet nu skal tale med den 46-årige mand.