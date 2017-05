Hurtigste bilist på Køgevej i Haslev blev noteret for 113 kilometer i timen torsdag eftermiddag. Arkivfoto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Køgevej blev brugt til ræs torsdag

Faxe - 26. maj 2017 kl. 16:35 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den højest tilladte hastighed på Køgevej i Haslev er stadig 50 kilometer inden for byskiltet.

Men det kan åbenbart være svært at huske. I hvert fald blev 55 bilister noteret for at køre hurtigere, da færdselspolitiets ATK-vogn var på besøg kristi himmelfartsdag mellem klokken 13.30 og klokken 20.

Ud af de 55 bilister kan syv se frem til et klip i kørekortet, og to kan se frem til betingede frakendelser.

Hurtigste bilist blev målt til en fart af 113 kilometer i timen.

En betinget frakendelse af førerrettet betyder i korte træk, at man skal op til en kontrollerende køreprøve, for at få lov til at fortsætte med at køre bil.

Den »gevinst« kan man også være heldig at score, hvis man inden for tre år bliver tildelt tre såkaldte klip i kørekortet.

Den kontrollerende køreprøve skal man selv betale, og det kommer oveni det bødeforlæg, man som fartbilist får tilsendt efter at have passeret atk-udstyret med for høj fart.

Bliver man målt til en fart på mellem 51 og 59 kilometer i timen i byzone - f.eks. på Køgevej i Haslev - så lyder bødeforlæggets på 500 kroner. Og så stiger bøden ellers med 500 kroner; når den tilladte hastighed er blevet overskredet med 30 % eller derover tilføjes så et klip i kørekortet.

»Vinderen« af torsdagens racerløb på Køgevej kan således se frem til en bøde på den høje side af 6500 kroner.

