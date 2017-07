Knud Larsen har drevet Møbelhuset siden 1971, men nu er det slut. Foto: Morten Overgaard

Knud takker af i Jernbanegade

Faxe - 24. juli 2017 kl. 16:45 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knuds arbejdsliv har altid handlet om møbler. Hans forældre drev Møbelhuset, men da Knud gik ud af 7. klasse sendte hans far ham i lære hos konkurrenten.

- Min far mente, at jeg havde godt af at se noget andet, så jeg gik i lære hos Christian Hansen i Vestergade, indtil jeg skulle i militæret, fortæller Knud Larsen, der efter tjenesten i forsvaret begyndte at arbejde i forældrenes møbelbutik.

Her begyndte han at stå for at polstre møbler, og det har han faktisk gjort lige siden, også efter han overtog forretningen i 1971.

Knud Larsen fylder 76 år næste gang, og det betyder blandt andet, at han er klar til at gå på pension.

- Jeg tænker, at nu er det nok, lyder det fra den karismatiske møbelhandler, der dog ikke har lagt planer for, hvad der skal ske det næste stykke tid.

Det første skridt bliver dog nok en flytning, for Knud bor i dag i lejligheden over møbelbutikken, men det er snart slut.

Han flytter nemlig over i Karolinelunden, og selvom han måske kommer til at savne tjansen som møbelhandler, så kan han nyde den lidt endnu, for de sidste møbler skal stadig sælges.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge lørdag 22. juli og i Sjællandske Næstved samme dag.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink