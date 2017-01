Beboere på plejehjem skal sikres selvbestemmelse og livskvalitet. Det skal en ny klippekortordning til ekstra hjælp sørge for. Foto: Kathrine Harvey

Klippekort til ekstra hjælp på plejecentrene

Faxe - 23. januar 2017 kl. 12:23 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med aftale om Finansloven for 2017 tilfører regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 380 millioner kroner årligt i 2017-2019 til en ny klippekortordning for de ældre, der bor på plejecenter.

Faxe Kommune har ansøgt om at få del i midlerne, som vil være cirka to millioner kroner.

- Vores ældre borgere, der flytter på plejehjem, skal fortsat skal opleve at være herre over eget liv, og de skal opleve, at de kan få hjælp til at gøre de ting, der giver dem livskvalitet. Vi har allerede indført en klippekortordning for borgere i eget hjem, og den fungerer rigtig fint, siger social- og sundhedsudvalgsformand Mogens Stilhoff (SF).

Klippekortordningen går helt konkret ud på, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til cirka en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen - det vil sige aktiviteter og hjælp, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Tiden kan spares op, således at den kan bruges på aktiviteter, der tager længere tid.

Det kan være aktiviteter på og uden for plejehjemmet, og i regeringens oplæg giver man kommunen ansvaret for at sikre, at beboerne indenfor målgruppen får tilbud om dette og samtidig kan benytte tilbuddet. Kommunen skal endvidere tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortordningen.

Kommunen anslår, at omkring 300 plejehjemsbeboere vil være berettiget til klippekortordningen.

