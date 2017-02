Katrine Gislinge gav koncert

Det ene øjeblik siver der kun svage toner fra pianoet. Øjeblikket senere skriger instrumentets strenge - blot for sekundet efter at banke som den dybeste bas.

- Vi plejer at sige at alene det at man kan få lov til at komme ind på Vemmetofte Kloster, det tiltrækker halvdelen af tilhørerne, fortalte kasserer i Faxe Kunst- og Musikforening, Lis Fruerlund med et smil.