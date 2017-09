Se billedserie Foto: Morten Chas Overgaard

Karise-unge åbnede Ådalen

Faxe - 08. september 2017 kl. 17:48 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I lidt over en måned har en gruppe unge mennesker fra Karise Fonden været med til at drive Café Ådalen i Faxe Sundhedscenter, og tirsdag eftermiddag var det endelig tid til den officielle indvielse med de nye forpagtere.

Mathias Jensen og Nick Gjerstrup er to af de unge, der den seneste måned har lagt kræfter i at få Café Ådalen skudt godt i gang. De har begge arbejdet med madlavning før, og deres interesse er med til at gøre hverdagen.

- Jeg synes, det er rigtig spændende at være med til det hele, specielt, når vi er med til at lave mad, og folk har taget rigtig godt imod os, siger Mathias Jensen.

Borgmester Knud Erik Hansen var også forbi for at ønske god vind for de unge mennesker, og han lykønskede også direktør for Karise Fonden Henrik Friis med den nye forpagtning.

- Jeg har snakket med Henrik inden det blev et »ja« til at overtage forpagtningen, og han har da været lidt nervøs for, om det nu kunne løbe rundt, men jeg er rigtig glad for at I alle sprang ud i det, sagde borgmesteren og opfordrede samtidig alle fremmødte til at bruge Caféen, når de besøger sundhedscentret eller bare er i området.

For Henrik Friis er det vigtigt at de unge fra Karise Efterskole, Kariseuddannelsen og »Forkanten« kan blive en del af samfundet, uanset hvilke forudsætninger de har.

- Alle har ret til et ligeværdigt liv, og for mig betyder det, at man skal have en mulighed for at deltage i samfundet. Vi har uddannelse for de unge, men her er der åbent for alle, og her kan de unge få daglig kontakt med blive en del af lokalsamfundet, sagde han.

