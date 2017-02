Se billedserie Et sølvmærke i økologi skal selvfølgelig fejres, og dét blev det med lækre hjemmelavede ØKO lagkager til medarbejdere, forældre og glade elever.

Send til din ven. X Artiklen: Karise Efterskole er prisvindende på økologien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karise Efterskole er prisvindende på økologien

Faxe - 11. februar 2017 kl. 20:22 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Karise Efterskole har køkkenet i flere år været optaget af nærende måltider, sjove spiseoplevelser og økologi.

Det arbejde har nu båret frugt, og Karise Efterskole har netop fået sølvmærket i økologi. Et sølvmærke i økologi betyder, at skolen køber økologisk, svarende til mellem 60 og 90 procent af de samlede indkøb.

Det betyder samtidig, at skolen skåner grundvandet i et areal på seks kubikmeter, hvilket svarer til at spare en svømmehal fyldt med vand mere end 10 gange hver måned.

- Vi arbejde hver dag på gode og bæredygtige løsninger, fokus på madspild og vigtigst, at vores elever møder en glad og sund madkultur. Hver dag skal byde på noget for sanserne og sindet. Økologisk mad er fri for pesticidrester, kunstige sødemidler og syntetiske smagsforstærkere, som vi ved kan påvirke hjernen og indlæringsevnen negativt. Derfor er det særdeles vigtigt for vores gruppe af unge, at der bliver taget hånd om at servere mad, der er fri for de uønskede stoffer. Vi har taget en beslutning om at ville lave økologisk mad, og lægger samtidigt vægt på at maden har en god sammensætning af vitaminer, mineraler og sunde fedtsyrer. Økologi er en livsstil, som vi på skolen, har taget til os, siger køkkenchef på Karise Efterskole, Jane Larsen.

Karise Efterskole har et tæt samarbejde med Lise Faurschou Hastrup, som er madvejleder, foredragsholder og økologisk omlægningskonsulent. Samarbejdet har styrket skolens bevidsthed omkring økologi og der er sat flere udviklingsprojekter i søen. Blandt andet et mad og måltidsprojekt som også inddrager efterskolens STU, Bo og Beskæftigelsestilbud i KariseFonden.

Også forældrene til børn på skolen glæder sig over skolens måde at skabe madoplevelser for eleverne på.

- Det er rigtig dejligt at vide, at der er sundhed i vores unge menneskers verden og hverdag på efterskolen. Samtidig mener jeg også, at det er vigtig at de unge får viden og lærer om sundhed og økologi, hvilket de jo naturligt får, når der er så meget fokus på det. At skolen nu har fået et sølvmærket i økologi er bare super flot og en stor cadeau til køkkenet på Karise Efterskole, siger Dorthe Sørensen, mor til Tobias, som går på Karise Efterskole.