Se billedserie Barken på Papirbark Lønen skaller af hele året, men det er ikke fordi træet er sygt. Sådan skal det se ud fortæller Helge Danielsen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Karen og Helges have bugner af sjældenheder

Faxe - 06. juli 2017 kl. 13:03 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Helge og Karen Elise Danielsen for godt 50 år siden købte huset på Ahornvej i Faxe var haven et stort rod. Efterfølgende begyndte de at plante blomster og træer, og i dag er haven fyldt med planter, som de færreste, der ikke går op i haver, har hørt om.

- Dengang var planteskoler ikke så avancerede, som de er i dag, så vi startede med de mest almindelige ting som syrener, forsythia og skovfyr. Men i dag har det udviklet sig lidt, siger Helge Danielsen med et smil.

Efterfølgende er der nemlig gået sport i at finde de mest sjældne eller specielle planter til haven, og i dag er det så småt gået hen og blevet problematisk, når der skal findes nye planter til bedene.

- Når man finder en ny plante, kan det godt være lidt svært at finde et sted til den. Så bliver vi nødt til at grave noget op og smide det væk, og det kan godt være lidt svært, siger Karen Elise Danielsen.

Ægteparret går specielt op i sjældne træer, og man finder da også nogle vilde eksemplarer i den lille have.

- Vores abegran, som man kalder den, er ret speciel. Bladene er så skarpe, at fuglene ikke engang tør sidde i den. Derudover har vi et andet meget specielt træ med en fin historie. Det kommer fra en engros-planteskole på Fyn, hvor en af gartnerne havde sat en række ahorntræer, men en af dem var anderledes end de andre. På en eller anden måde var den blevet til en blanding af en ahorn og en løn, og den har fået navnet Acer X San. »Acer« betyder, at det er i løn-familien, »X« betyder, at det er en krydsning og så hedder den San, fordi ham der opdagede den hedder Svend Andersen, fortæller Helge Danielsen.

Helge og Karens Acer X San har allerede sat et par små træer, og parret har flyttet dem over i potter, for hvis de bliver til andre krydsninger, så kan Helge og Karen få deres initialer i navnet på krydsningen.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der blev bragt i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge tirsdag den 4. juli og i Sjællandske Næstved onsdag den 5. juli.

